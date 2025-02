Massimo Bonanni elogia il lavoro di Palladino: "Un Gasperini 2.0: dura batterlo"

L'ex centrocampista, oggi allenatore, Massimo Bonanni ha commentato a TMW Radio la vittoria della Fiorentina contro l'Inter: "Non pensavo a un ko del genere. Grandi meriti di una Fiorentina che si è messa, ha vinto tutti i duelli, ha giocato e vinto tanti duelli. Grandi complimenti a Palladino e alla squadra. A Milano dall'Inter mi aspetto un piglio diverso, oggi non può più sbagliare. Ora deve rincorrere sul serio e il Napoli è in vantaggio. L'ultima volta che è stata in questa situazione non ha vinto lo Scudetto".

Palladino tra i tecnici giovani si sta dimostrando più allenatore...

"Penso che sia un Gasperini 2.0, nel senso che rispetto a Gasp ha avuto sin da subito la possibilità di lavorare in Serie A, e grazie alle sue competenze da ex calciatore che ha lavorato con Gasp ha fatto un bel mix con le sue idee. Se sta bene fisicamente, dà del filo da torcere a tutti. Se rallenta il gioco, comincia ad avere dei problemi. Palladino è molto preparato e la Fiorentina è imprevedibile e difficile da battere".

Fiorentina e Lazio in zona Champions: ad oggi chi vede davanti in questo testa a testa?

"Sono due squadre difficili da affrontare, la Fiorentina di più ora. Ma lancio una bomba: per me la squadra che è diventata veramente tanto forte dopo il mercato è il Milan".