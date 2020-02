MASINI, La Samp era poca cosa. Chiesa ora è rinato

Marco Masini, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone "Il confronto" e grande tifoso viola, ha parlato del successo della Fiorentina ieri a Genova. Ecco le sue parole: "Ieri mi sono divertito davvero tanto, perché non capita di vedere cinque gol tutte le domeniche. La squadra però non si deve esaltare troppo, la Sampdoria era obiettivamente poca cosa. La squadra ha giocato contro un avversario modesto. La Fiorentina fortunatamente è piena di giovani con grandi prospettive l’anno prossimo potrà schierare anche un giocatore del calibro di Amrabat. Avere importanti soluzioni in panchina permette una continuità di rendimento durante una stagione. Chiesa sicuramente è in un’altra dimensione mentale con Iachini ma mi piacerebbe vederlo in un attacco a tre come esterno e non da seconda punta come sta giocando da mesi. Sono convinto che possa dare molto di più in quella posizione".