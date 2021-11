MASINI, Italiano ha lavorato sulla testa dei giocatori

Il noto cantante di fede viola Marco Masini ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista della sfida di sabato contro il Milan. Ecco le sue parole: "La mano di Italiano sulla Fiorentina è evidente: la rosa che ha a disposizione non ha ancora tutti i giocatori che servirebbero per esprimersi al massimo del proprio potenziale. Probabilmente a gennaio o giugno ci saranno delle rivoluzioni per colmare le lacune. Il tecnico ha lavorato sulla testa dei giocatori per rivalutarli dopo tante delusioni. Sul caso Vlahovic sono state dette tante parole, ma alla fine quello che decide è sempre il diretto interessato. Il ragazzo è convinto dei propri mezzi e di avere una prospettiva calcistica importante, superiore a quella della Fiorentina".