MASCHERINE, A Firenze verso fine della consegna

Si sta avviando a conclusione a Firenze la consegna delle mascherine protettive messe a disposizione dalla Regione. Anche oggi le squadre di volontari della protezione civile e dei dipendenti comunali hanno raggiunto, con il sistema porta a porta, 16mila e 100 famiglie. Entro domani saranno state distribuite, complessivamente, oltre 741 mila mascherine a 189mila e 300 famiglie. ''È stato uno sforzo incredibile raggiungere tutti nelle loro case - ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi - ma con la nostra protezione civile e le sue quasi 1000 presenze di volontari, oltre a circa 400 di dipendenti comunali tra agenti polizia municipale ed addetti di altri sevizi, più i dipendenti della città metropolitana abbiamo messo in campo centinaia di squadre per la consegna. Voglio ringraziarli tutti''. ''In queste ore - ha proseguito la vicesindaca che ha anche la delega alla protezione civile - stiamo procedendo anche alla consegna ai non residenti ed ai domiciliati nella nostra città. Gli studenti fuori sede li gestiamo attraverso l'azienda per il diritto allo studio, e quelli che non sono in una casa dello studente o non hanno il contributo affitto, li raggiungeremo attraverso l'università di Firenze''.