MARTINELLI, Titolare nella vittoria dell'Italia Under 19

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Parte subito con il piede giusto l'avventura di Tommaso Martinelli nell'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini. Il portiere viola è partito titolare ed ha chiuso con un bel clean sheet visto il 2-0 dell'Italia sulla Slovenia.

I ragazzi di Alberto Bollini, dopo aver colpito due pali nei primi quarantacinque minuti di gioco (un colpo di testa dell'atalantino Gabriel Ramaj al 29' e una conclusione a giro dal limite del milanista Filippo Scotti al 40'), passano in vantaggio nella ripresa, grazie all'attaccante dell'Inter classe 2007, Mattia Mosconi - uno dei cinque campioni d'Europa Under 17 convocati sotto età -, che trafigge l'estremo difensore avversario, Lan Jovanović, con un colpo di testa in tuffo, un minuto dopo il suo ingresso in campo (61'). Nel finale, il centrocampista dell'Atalanta, Lorenzo Riccio, dopo aver colpito un palo con un tiro a giro dal limite (75'), supera il numero 1 sloveno sulla destra al termine di una bella azione personale, chiudendo definitivamente i conti in favore dell'Italia, a quattro minuti dallo scadere (86').