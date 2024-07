MAROTTA, Bisogna garantire a tutti il diritto allo sport

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "La stagione che sta per cominciare deve confrontarsi con le difficoltà del movimento calcistico italiano, oggi ancor più sotto i riflettori. In un momento storico complicato è necessario che tutte le parti siano coinvolte in modo positivo: insieme dobbiamo garantire a tutti il diritto allo sport e a giocare a calcio, tradurre in realtà quanto dice la nostra Costituzione." Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, in conferenza stampa. "Dobbiamo fare in modo che le generazioni più giovani portino nuova linfa al nostro sport. Ciò a beneficio anche dell'individuazione di talenti che possono emergere da differenti contesti altrimenti esclusi - ha proseguito -.

Mi auspico che il livello di tensione raggiunto nel periodo più recente tra le varie componenti istituzionali del calcio venga al più presto risolto, a beneficio dell'intero sistema. Speriamo che il dialogo prosegua in modo più propositivo, intervenendo con idee concrete per il rinnovamento di tutto il settore". (ANSA).