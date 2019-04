MARGIOTTA, Salifu ha le qualità per la serie A

Ad assistere il match tra il Vicenza, prossima avversaria della Fiorentina Primavera nel Viareggio Cup, e lo Stabaek, c'era anche Massimo Margiotta, ex attaccante ed attualmente tecnico di base del settore giovanile veneto. L'italo-venezuelano ha rilasciato alcune battute che riguardano anche la Fiorentina: "Appena arrivò a Vicenza si capì subito che Salifu era un giocatore di qualità. Credo che abbia le caratteristiche per sfondare anche in serie A. Amauri? Se avrà fortuna, potrà fare grnadi cose con la maglia della Fiorentina. Jovetic ha finalmente trovato la giusta continuità, spero che anche Giovinco possa fare la stessa cosa, si merita un posto in Nazionale per il prossimo europeo. Credo che per Delio Rossi non sia stato facile arrivare in questa Fiorentina, ma trovo anche che sia il giusto allenatore per un club importante come quello viola".