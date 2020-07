MARELLI, Errore di Chiffi non tecnico, ma valutativo

L'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato attraverso il suo blog e le sue pagine social l'episodio che ha portato al secondo rigore della Roma. Per quanto riguarda il contatto, il fatto che il pallone non fosse più in gioco non è un elemento da valutare perché "Esempio estremo - scrive Marelli - un calciatore, col pallone a centrocampo, tira un pugno ad un avversario in area di rigore. Dobbiamo pensare che non debba essere punito con calcio di rigore ed espulsione perché il pallone non è più giocabile o disponibile?". Dunque va valutata l'entità del contatto.

Per quanto riguarda il tocco del pallone da parte dell'arbitro, Marelli sottolinea come non si tratti di errore tecnico, ma valutativo: "Come possiamo vedere dall'estratto del regolamento, il pallone non è considerato in gioco "se tocca un ufficiale di gara (l'arbitro, in questo caso) e (...) una squadra inizia un'azione d'attacco promettente". Naturalmente è una decisione dell'arbitro - prosegue l'ex arbitro - non certo un episodio che possa portare alla ripetizione della partita". Infine capitolo VAR: "Possiamo ritenere il tocco di Chiffi come un grave ed evidente errore. Materia molto più complessa di quel che si pensi. Il VAR ha dovuto affrontare questo ragionamento: "se Chiffi non avesse toccato il pallone, Perez avrebbe ugualmente tirato in porta in quel modo?". Prima di arrivare a tirare le conclusioni, riflettete un attimo. La risposta è banale: "non lo so". Ed è proprio in questa risposta il mancato intervento del VAR: sicuramente il dubbio c'è ma non un chiaro ed evidente errore. Motivo per cui non sono stupito del mancato intervento VAR".