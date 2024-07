MARCHETTI, McKennie-Viola? Più facile a fine mercato

FirenzeViola.it

Durante L'Editoriale di TMW Radio ha parlato Luca Marchetti, editorialista di TMW nonché esperto di mercato di Sky Sport.

Fiorentina, McKennie e Rugani due possibilità concrete? "E' chiaro che per i numeri serve un aiuto della Juve per McKennie. Tante società si sono mosse per capire se l'affare è possibile, ma gli stipendi che paga la Juve non sono sostenibili per tante società. Credo che se questa operazione vada a buon fine, credo che possano andare più verso la fine del mercato, quando le opzioni iniziano a scarseggiare".