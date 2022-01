MARCHESI, Viola non ritroveranno uno come DV9

Rino Marchesi, ex tecnico della Juventus ed ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a TMW della cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Vista come era la situazione e considerata la pressione dei procuratori, era scontato che Vlahovic andasse via. Peccato per la Fiorentina perché un giocatore così non si ritrova".

I viola non avevano dunque altra scelta?

"La Fiorentina non poteva far altro, c'era il rischio che andasse a scadenza. Non c'erano altre soluzioni"

E ora che scenari si aprono per la Fiorentina?

"Bisogna vedere come andranno i nuovi. Sostituire Vlahovic non è facile, sono curioso di vedere questo Cabral perché ne parlano molto bene".

E di Piatek che pensa?

"Ha bisogno di una squadra che gioca molto sulle fasce e metta cross in mezzo. Lui è bravo nel gioco aereo, ma soprattutto credo che sia necessario recuperare Castrovilli perché può essere importante in zona offensiva. Bisogna avere la forza di insistere su di lui e sperare che torni sui livelli di mesi fa".

Con Vlahovic invece cosa cambia per la Juve?

"Davanti la Juve aveva problemi e ora aumenta il peso offensivo ma non credo riesca ad arrivare tra le prime due-tre. Sicuramente arriverà in Champions".

E come gioco cosa cambia?

"La Juve ora avrà un bel terminale che con Cuadrado e Dybala fornisce buone garanzie alla squadra".