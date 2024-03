MARCHESCHI (FDI), Il governo non darà mai altri 55 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, ai microfoni di Firenze e Dintorni è tornato sulla proroga dei lavori allo stadio Franchi: “Nardella ci ha attaccati in questi mesi, dicendo che il nostro era un governo che non ascoltava i sindaci di sinistra, ed è stato smentito coi fatti. Siamo gli unici in Italia ad usare soldi pubblici per uno stadio e quella resta una figuraccia a livello politico”

E sui 55 milioni mancanti aggiunge: “È chiaro che il governo non li darà perché non esiste che si facciano gli stadi con i soldi pubblici, mi sembra che lui ne abbia ottenuti più del consentito rispetto agli altri sindaci italiani”.