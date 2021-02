MARANI, Inter in un campo non facile. La società...

Il giornalista Matteo Marani ha parlato così alla vigilia di Fiorentina-Inter: "La squadra di Conte va a giocare in un campo non facile, in un momento delicato per la società - dice il giornalista a Sky Sport -. I prossimi sono due turni fondamentali, soprattutto in chiave scontri diretti; gennaio ha rimesso in corsa fortemente Juve e Lazio, che potrebbe accorciare ulteriormente il gap dalle prime battendo il Cagliari. Ora ci sono sei squadre in dieci punti: stiamo vedendo un campionato clamoroso, inedito e sconosciuto. Milan? L'unica che ha fatto mercato, e prima del derby ha un calendario favorevole". Non dobbiamo dimenticare cosa sta succedendo all'Inter: Suning ha dato sempre la prospettiva al club di essere grande, in questo momento si è ribaltata la situazione rispetto al Milan che investe sul mercato anche a stagione in corso mentre l'Inter si ferma. Antonio Conte sa che il giudizio sulla stagione si baserà sul fatto di andare fino in fondo alla stagione per vincere. Fiorentina e Lazio sono due impegni importanti".