MARANI, Contento del rinnovo. L'SMS a Italiano...

Matteo Marani, opinionista televisivo e direttore del Museo del Calcio di Coverciano, ha parlato poco fa dei temi caldi in casa Fiorentina: "Finalmente è chiusa la questione sul rinnovo di Italiano, anche se non penso ci sia mai stata la volontà di separarsi. Ho scritto a Italiano negli scorsi giorni dicendogli che avrei sperato di commentare la sua Fiorentina in Conference League e mi ha risposto con una emoji sorridente. Con lui i viola possono diventare una grande squadra, anche se la nuova competizione europea non va sottovalutata. Ero a Tirana ed ho visto quanto ci tenessero i tifosi della Roma, è assolutamente sbagliato snobbarla. La Fiorentina ha un nome importante e deve fare bene in Europa".