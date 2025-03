Manuel Pellegrini: "Vogliamo la finale di Conference, i tifosi del Betis vogliono un trofeo internazionale"

Presente sabato scorso al Franchi per il Pepito day, l'allenatore del Betis Manuel Pellegrini sogna di tornarci ancora ovviamente per la semifinale di Conference se supereranno i quarti sia il club spagnolo che la Fiorentina. Come afferma il tecnico cileno a "El Larguero": "Abbiamo la possibilità di giocare la semifinale ma prima abbiamo due gare non semplici, con il Jagiellonia. Non dobbiamo infatti sottovalutarlo anche se il campionato polacco è meno competitivo di quello spagnolo.

Si stanno giocando il titolo e sono lì con merito. Raggiungere la finale sarebbe un obiettivo importante perché la gente del Betis vuole un trofeo internazionale. Nel frattempo abbiamo anche il campionato ma noi vogliamo questa finale".