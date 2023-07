MAN. UNITED, Molla Dumfries: tutto su Wan-Bissaka

FirenzeViola.it

Potrebbe non esserci spazio per acquisti troppo onerosi per il Manchester United dopo che i Red Devils avranno definito il loro nuovo attaccante (proprio oggi è tornato a parlarne Ten Hag) con Hojlund che rimane in cima alla lista e anche un rinforzo a centrocampo (l'indiziato in tal senso rimane Amrabat della Fiorentina). Le mosse vanno studiate bene, difficilmente però troppe risorse saranno allocate per il ruolo di terzino.

E questo può suonare come un messaggio tranquillizzante, un campanello d'allarme in meno, per i tifosi dell'Inter. Sì, perché secondo quanto scrive il Mirror lo United non ha intenzione di proseguire nell'assalto all'olandese dei nerazzurri Denzel Dumfries. Viceversa, invece, i Red Devils hanno adesso l'intenzione di estendere il contratto vigente con il 25enne laterale inglese (di origini congolesi) Aaron Wan-Bissaka.