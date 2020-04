MALINOVSKYI, In estate mi ha cercato la Fiorentina

Ruslan Malinovskyi ha svelato un retroscena di mercato estivo che riguarda la Fiorentina. Intervenuto al programma ucraino "Великий футбол (Grande Calcio)" due giorni fa, il centrocampista dell’Atalanta ha parlato dell’interesse della Fiorentina: "Come ha già detto il mio agente Vadim Shabliy, i viola hanno mostrato interesse per me la scorsa estate. In quel momento ci sono stati dei colloqui con loro. Ora sono felice all’Atalanta. Mi piace molto questo club, i tifosi, la città è molto bella. La mia famiglia sta bene qui".