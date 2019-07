MAGHERINI, Corte Europea accoglie ricorso famiglia

La Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo affronterà il caso del processo per l'omicidio di Riccardo Magherini, morto nel marzo 2014 durante un arresto dei carabinieri in Borgo San Frediano a Firenze. È stato infatti accolto il ricorso dei legali della famiglia Magherini, presentato lo scorso giugno, dopo la clamorosa sentenza di assoluzione pronunciata dalla Cassazione nel novembre dello scorso anno, che ha ribaltato le condanne per i carabinieri, a 7 e 8 mesi, ricevute in primo grado e in appello nei processi svolti a Firenze. Il ricorso è stato depositato per le modalità con cui è stato arrestato Riccardo Magherini, oltre che su alcuni aspetti delle indagini e sulla parte finale del processo. La Corte Europea di Strasburgo si dovrà pronunciare sulla richiesta di condannare l'Italia per non aver rispettato il diritto alla vita e l'equo processo.