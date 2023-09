MAEHLE, Le mie parole su Gasperini interpretate male

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joakim Maehle, esterno che ha lasciato l'Atalanta in questo mercato estivo per trasferirsi al Wolfsburg, nei giorni scorsi aveva fatto discutere per essersi schierato contro i metodi del suo ex allenatore Gasperini in un'intervista dal ritiro della nazionale. Il calciatore, nelle scorse ore, è tornato sul tema per porre un ulteriore chiarimento: "Sono un po' triste per come sono state tradotte le mie parole... Completamente sbagliato.

Non era di certo una critica verso Gasperini, penso sia un grande allenatore e negli anni a Bergamo mi sono divertito molto. Non erano critiche, ho solo spiegato una situazione e non mi stavo rivolgendo al Gasperini allenatore. Come tecnico è straordinariamente abile, con le sue squadre ha ottenuto sempre buoni risultati".