M. QUARTA, 90' in campo vs. Ecuador. Olè gli dà 7.5

"Come se avesse giocato tutta la vita come centrale titolare della Selezione, perfino con qualche eccesso di confidenza". Il quotidiano argentino Olè incorona la prestazione di Lucas Martinez Quarta contro l'Ecuador, valutando da 7.5 in pagella i 90 minuti in campo del nuovo acquisto della Fiorentina. "Di categoria nell'uno contro uno e personalità da vendere in uscita", conclude la testata in merito a Quarta. L'Argentina ha vinto la prima partita delle qualificazioni a Qatar 2022 1-0 grazie ad un rigore di Lionel Messi nel primo tempo.