M. ORLANDO, Chiesa il più forte in Italia, ma con Allegri...

Fonte: TMW Radio

L’ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, si è sbilanciato sul giocatore a suo avviso più forte in Italia: “Per me è Federico Chiesa, sono anni che lo penso, al di là degli infortuni. Si è reso protagonista all’Europeo, ha uno strappo pazzesco e vede la porta come pochi altri. È un calciatore straordinario, il miglior talento italiano. Nel gioco di Allegri però non viene esaltato granché. Lo vedo adattato, ma così lo si perde e senz’altro non rende come nel gioco di Spalletti”.