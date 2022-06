M. GAGO, Chieste informazioni su Musah, su Jovic...

Il giornalista spagnolo di Onda Cero, Mario Gago, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le trattative più calde sull'asse Italia-Spagna, commentando anche alcune vicende di casa viola: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Musah. Il centrocampista potrebbe partire per una ventina di milioni in quanto il Valencia ha bisogno di liquidità. Il Valencia, per questioni di bilancio, è pronto ad ascoltare offerte e potrebbe far partire anche qualche giovane promessa. Jovic? Deve essere coinvolto. Al Real ha sofferto il fatto di non essere al centro del progetto, senza continuità non incide. Se arriva a Firenze può fare molto bene, come ha fatto Vlahovic. A Firenze c'è meno pressione che a Madrid e, con un Mondiale in cui vorrà essere protagonista, potrà fare molto bene".