LUTTO, Se ne è andato Luigi Milan, "leone di Ibrox"

Se ne è andato stamani Luigi Milan, personaggio che ha fatto la storia della Fiorentina prima da calciatore dal 1960 al 1962, poi da responsabile del settore giovanile. È rimasto nel cuore di tutti i tifosi viola per i gol nella finale di Coppa delle Coppe nel '61, una doppietta nell'andata della partita contro i Rangers e la rete anche al ritorno a Firenze. Fu protagonista nella finale di Coppa Italia qualche giorno dopo con un gol nel 2-0 che permise a lui e alla Fiorentina di alzare due trofei nel giro di pochi giorni. I funerali saranno domani alle 15.30 nella chiesa dei Sette Santi a Firenze, per lui che resterà per sempre uno dei "leoni di Ibrox".