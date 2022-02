LUTTO, Morto l'ex presidente del Palermo, Zamparini

Nella notte, se n'è andato Maurizio Zamparini. Ex presidente di Venezia e Palermo, istrionico e conosciuto per il suo carattere non semplice, ma anche per la grande conoscenza del calcio e l'occhio per i grandi calciatori che è sempre riuscito a portare in Italia, prima in Laguna e poi in rosanero. A fine dicembre era stato operato di peritonite e da una complicazione nata proprio in quell'occasione, era finito in terapia intensiva. Dopo un iniziale miglioramento, ha avuto una ricaduta negli ultimi giorni che lo ha portato al decesso nella scorsa notte. Zamparini è deceduto all'età di 80 anni.