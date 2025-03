Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, nominato nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi

Luigi De Siervo, attuale amministratore delegato della Lega Serie A, è stato indicato come nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi dalla sindaca Sara Funaro, durante l'assemblea dei soci che si è tenuta oggi. La proposta ha ricevuto il consenso di tutti i soci presenti. La nomina verrà ufficialmente ratificata nel prossimo Consiglio d’amministrazione, fissato per il 29 aprile. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Durante l'assemblea di oggi ho scelto una personalità di grande spessore che sono certa saprà fare un ottimo lavoro in questo ruolo – ha dichiarato la sindaca Funaro. La Fondazione Strozzi è una realtà di primo piano nel panorama culturale fiorentino, che si è affermata come un punto di riferimento, realizzando progetti di grande importanza. Il compito che ci aspetta è certamente quello di proseguire sulla strada tracciata, e sono convinta che Luigi De Siervo sarà in grado di consolidare il grande successo e il ruolo da protagonista della Fondazione nel mondo dell'arte contemporanea, sia a livello nazionale che internazionale. Colgo anche l’occasione per ringraziare il presidente uscente, Giuseppe Morbidelli, per il prezioso lavoro svolto in questi anni".