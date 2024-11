LUCCHESI, Segna nella rimonta della Reggiana sul Bari

FirenzeViola.it

È arrivato nel pomeriggio di Serie B il primo gol stagionale con la maglia della Reggiana per Lorenzo Lucchesi, difensore in prestito dalla Fiorentina. Il classe 2003 si è reso protagonista nell'incredibile rimonta degli emiliani sul Bari, andato in vantaggio 2-0 al San Nicola prima di farsi raggiungere prima all'81' proprio con una rete di Lucchesi, poi all'87' con un rigore realizzato da Gondo, ex viola. La Reggiana sale così al 15esimo posto restando attaccata al treno di metà classifica del campionato cadetto.