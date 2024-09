LUCCA, Nazionale? Io sereno e concentrato sull'Udinese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Udinese, Lorenzo Lucca, ha segnato il secondo gol contro l'Inter, troppo tardi per riaprire la gara. A fine gara afferma: "Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo preso però dei gol evitabili e forse l'abbiamo riaperta troppo tardi. Lavoreremo per migliorare già con il Lecce. Contento per il gol ma dispiaciuto per la sconfitta".

Obiettivi personali? "Sono molto concentrato in settimana, sono entrato e ho cercato di aiutare la squadra come chiesto dal mister. Se mi chiama il ct Spalletti? Sono sereno e tranquillo, penso in primis all'Udinese, sono concentrato solo su questo"