LOTTI, Stadio, la mia legge ha aiutato: le critiche...

L’ex Ministro dello Sport Luca Lotti ha detto la sua tramite la piattaforma ViolaFun sul nuovo progetto legato al restyling del Franchi: “Ieri a Firenze è iniziato un percorso che l’amministrazione aveva lanciato già sei mesi fa: finalmente si parte e si vede qualcosa di concreto. Un concetto diverso per fare uno stadio? Sì ma arriva allo stesso obiettivo: negli anni passati ci siamo battuti per avere stadi nuovi o di proprietà per permettere alle società di fare introiti. La legge mia e di Nardella aiuterà a fare investimenti come questi; qualsiasi delle due strade si scelga, pubblico o privato, aiuterà ad ammodernare gli stadi in Italia. La riqualificazione di Campo di Marte? E’ stata una scelta corretta: finalmente qualcosa si muove dopo anni di parole e discussioni. Se è il progetto più bello o più facilmente realizzabile? In Italia siamo un Paese di architetti, virologi, ct… non posso rendermi conto da un rendering come sia davvero: credo si sia messo insieme un progetto che non deturpasse lo skyline fiorentino e l’impatto sull’ambiente. La Fiorentina mi piace molto, anche domenica ha fatto una buona partita: Italiano è arrivato quasi da sconosciuto a Firenze ma il suo gioco è stato molto buono subito. Certo, penso che con Vlahovic il campionato dei viola sarebbe stato diverso. Gli investitori stranieri nel calcio? Non vedo nulla di male se realtà estere vengono ad investire nel nostro Paese: ben vengano gli investitori stranieri”.