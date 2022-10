LOTITO, Lavoriamo per stadio Flaminio e scudetto

In Campidoglio è stato ricordato Tommaso Maestrelli nel centenario della nascita, nell'occasione il patron della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro della squadra biancoceleste e della possibilità di recuperare il Flaminio come stadio della Lazio: "Sono stato io a lanciare l’idea. Posso anche sembrare una persona poco romantica e senza pathos, ma io ci tengo tanto che la Lazio giochi al Flaminio. Averlo come nostra casa è una cosa che rievoca la nostra storia e le nostre radici, solo che le condizioni sono complicate e io sto lavorando per vedere cosa posso fare realmente. Serve la giusta soluzione dal punto di vista sì romantico, ma anche strutturale. Ci sono dei problemi da risolvere come la copertura o il parcheggio. Vogliamo una struttura che sia il fiore all’occhiello per il nostro popolo" sono le parole riportate da Lazio24.com.

Sul futuro: "Dopo la Juve, la Lazio è la squadra che sotto la mia gestione ha vinto di più di. Manca la cosa più importante, ma non ne parliamo e ci lavoriamo. Ci stiamo impegnando per raggiungere tutti gli obiettivi. Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il tocco della Divina Provvidenza".