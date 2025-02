Longhi su Fiorentina-Inter: "Viola penalizzati? Tutto legato al recupero dopo il mercato"

vedi letture

Il noto giornalista Bruno Longhi nel corso di un suo intervento a Radio Sportiva ha parlato anche di Fiorentina-Inter, recupero della 14° giornata di serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dal fatto che i viola potrebbero essere svantaggiati dal regolamento che non dà possibilità alle due squadre di convocare i calciatori acquistati nel mercato di gennaio: "Non ci si può fare niente, non penso ci siano alternative. Questo è legato al fatto che il recupero sia stato fissato dopo la sessione estiva di calciomercato. Se Fiorentina-Inter fosse stata in calendario a settembre si sarebbe sicuramente recuperata entro la fine anno. In questo modo la Fiorentina avrebbe potuto schierare gli stessi giocatori che aveva all'inizio del match.

È capitato successivamente al mercato e questo ha delle conseguenze. Non si può tornare indietro, anche perchè i giocatori che sono stati ceduti a gennaio ovviamente non possono essere richiamati per un singolo match. La situazione è questa, la Fiorentina ha cambiato molti giocatori senza poter impiegare i nuovi arrivati. Anche modificando il regolamento non penso si possa schierare dei giocatori precedentemente ceduti".