LO MONACO, Fui vicino alla Fiorentina. Montella...

L'ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco, ha parlato anche dei viola. Questo ciò che ha detto: "Quando decisi di lasciare il Catania, la Fiorentina fu la prima società a contattarmi e mi pregò di non dare parola ad altre società. I consiglieri d'amministrazione mi spiegarono che avevano due strade e la cosa sfumò visto che optarono per il rinnovo di Corvino. Commisso? Sono stato per 9 anni consigliere di Lega, le dinamiche le conosco perfettamente. Deve concentrarsi sulla Fiorentina, ha fatto un investimento importante. Adesso deve pensare a fare acquisti e scelte mirate per far tornare i viola nelle posizioni nobili di classifica, per Firenze e per sé. Centro sportivo e stadio meritano attenzione e portano interesse nella città, però di pari passo deve cercare di ottenere risultati sportivi. Montella? Io lo seguivo dai Giovanissimi della Roma... Mi intrigava molto come faceva giocare quei ragazzini. Gli dissi che sarebbe stato l’allenatore del Catania in Serie A e così fu. Con noi ha fatto due anni bellissimi dove facevamo un bel calcio, tra i migliori in Italia come ha poi riproposto a Firenze. Visti gli ultimi risultati che ha avuto sarò impopolare, ma per me è un allenatore che dà un valore aggiunto se ha a disposizione una squadra con la sua idea di calcio... Altrimenti fai un buco nell’acqua".