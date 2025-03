Lo cercò anche la Fiorentina in estate, Kiwior è pronto a lasciare l'Arsenal

Jakub Kiwior potrebbe lasciare l'Arsenal la prossima estate. Come riporta TMW, il difensore ex Spezia è considerato da Mikel Arteta solo come un elemento utile alle rotazioni in difesa, e in questa stagione ha raccolto solamente diciassette presenze. Nelle ultime due stagioni e mezzo non è mai stato scelto come un titolare indiscusso, ma ora le comparse in campo si sono ulteriormente rarefatte. L'anno scorso in molti avevano chiesto informazioni, dal Milan all'Olympique Marsiglia, passando per l'Inter e per la Fiorentina. La risposta dell'Arsenal è sempre stata uguale: picche. Proprio perché l'allenatore spagnolo non aveva intenzione di privarsene, soprattutto con offerte di prestito.

Negli ultimi giorni, invece, è arrivato un sondaggio del Bayer Leverkusen. Kiwior costa una cifra fra i 15 e i 20 milioni, non esagerato per il momento storico, soprattutto del Bayer Leverkusen che è praticamente certo della qualificazione alla prossima Champions League. Ma occhio all'asta che potrebbe scatenarsi su di lui.