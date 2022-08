LO CELSO, Volevo tornare al Villarreal: sono felice

In occasione della conferenza stampa di presentazione al Villarreal, l'ormai ex obiettivo del centrocampo viola, Giovani Lo Celso, ha parlato proprio della sua scelta di tornare nella squadra che lo ha visto protagonista lo scorso anno. Ecco le sue parole: “Sono molto felice di essere di nuovo qui. L’attesa è stata un po’ lunga, ma ne è valsa la pena. Sono partito con la chiara idea di voler tornare al Villarreal perché è un club che mi piace per la sua filosofia, per gli obiettivi che si pone e per come mi hanno accolto fin dal primo giorno, facendomi sentire era qui da molto tempo. Apprezzo la fiducia che mi danno qua, la pazienza, il supporto e lo sforzo che il club ha fatto nell’attendermi per molto tempo. Non è stata una cosa facile per nessuna delle due parti. Personalmente, sono sempre stato fiducioso e mi sono concentrato sull’essere il meglio che potevo essere fisicamente in modo da essere pronto quando sarebbe arrivato il momento”