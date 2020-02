Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro considerato anche che il suo nome è stato accostato, per la prossima stagione, anche alla Fiorentina: "Parlare oggi del futuro non penso sia giusto. Vorrei coronare questo triennio con la salvezza per fare qualcosa di unico che rimarrebbe per sempre nella storia del Lecce. Poi penserò al resto".