LIPPI, Amministrazioni aiutino quelli come Commisso

Così l'allenatore Marcello Lippi nel corso della diretta social organizzata dalla Reggina, alla quale partecipava anche Rocco Commisso, proprietario e presidente viola: "Commisso, venendo in Italia, ha pensato subito alle cose importanti: centro sportivo, stadio, ed ha investito parecchi soldi per assicurarsi giocatori importanti. Ci sono annate in cui non si fa quadrare il cerchio, ma conta costruire le basi, con giovani e senza troppi stranieri, come sta facendo la Fiorentina per arrivare piano piano a un livello che possa essere ideale per la città. Non vedo perché le amministrazioni non debbano aiutare queste persone che hanno le idee così chiare. In Cina ad esempio ci sono grandi stadi, grandi strutture, mancano solo i calciatori".