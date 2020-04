LINARI, Ricordo squadre più forti e il Franchi vuoto

Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid femminile ed ex viola, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Benedetto Ferrara: "Seguo sempre la Fiorentina come tifosa, e c'è stato un momento di panico in cui vedevo i ragazzi con gli occhi spenti. Poi è un po' migliorato. Credo nei giovani, sono felice di vedere ragazzi giovani e affamati, tipo Cutrone che entra col Milan e cambia la partita, o anche Vlahovic. In una stagione non tra le migliori, stanno comunque crescendo molto, in mezzo alle difficoltà. E nonostante questo vedo che il Franchi era sempre pieno, la gente sente qualcosa di forti. Ricordo squadre con giocatori molto più forti e il Franchi comunque vuoto. Con Commisso si è creato un legame forte, una grande unione".