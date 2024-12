LEGA SERIE A, Fumata nera anche per l'ad: per De Siervo...

FirenzeViola.it

Nulla da fare anche per l'amministratore delegato della Lega serie A. Dopo il mancato raggiungimento del quota per l'elezione del presidente, anche per il ruolo di ad infatti c'è stata la fumata nera all'Assemblea elettiva di oggi, da poco terminata. Soltanto due i voti per Luigi De Siervo, l'ad uscente: 16 le schede bianche, una nulla e una per Beretta (il quorum è fissato sempre a 14, come nel caso del presidente).