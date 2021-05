LEGA A, Marotta: "Superlega archiviata"

"Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità". così Beppe Marotta, ad dell'Inter, chiude il discorso della Superlega al termine dell'assemblea dei 20 club di serie A tra i quali sembra dunque tornata l'armonia e la collaborazione: "Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un'analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Una riduzione degli stipendi? Anche il costo del lavoro sicuramente è una variante che incide molto nell'economia di bilancio"