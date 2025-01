LECCE-INTER, Le formazioni ufficiali della sfida delle 18

FirenzeViola.it

Lecce e Inter scendono in campo quest'oggi alle ore 18 al Via del Mare per una partita molto importante in ottica scudetto. I nerazzurri vogliono rispondere a Napoli e Atalanta nella corsa al primo posto, in una settimana decisiva per la squadra di Inzaghi con la Champions e il derby in vista. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Lecce (4-3-3): Falcone, Baschirotto ©, Morente, Krstović, Guilbert, Dorgu, Helgason, Jean, Coulibaly, Pierotti, Pierret.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Gallo, McJannet, Karlsson, Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

Inter (3-5-2): Sommer, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Thuram, L. Martinez ©, Frattesi, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Bastoni.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Buchanan, Asllani, Barella, Pavard, Bisseck, Dimarco, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli sez. di Tivoli

Assistenti: Alessandro Lo Cicero sez. di Brescia - Marco Ceccon sez. di Lovere

IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria

VAR: Marco Di Bello sez. di Brindisi

AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo