LECCE-GENOA, Le formazioni della gara-salvezza delle 15

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15 secondo match della domenica che vede protagoniste due squadre in lotta per la salvezza, Lecce e Genoa. In particolare i salentini, a 16 punti, hanno l'occasione di agganciare il Genoa a quota 19 in caso di vittoria e tirare un sospiro di sollievo vista la zona retrocessione ad un passo. Ecco le formazioni scelte da Giampaolo e Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Oudin, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński, Karlsson, Hasa, Pierotti, Kaba. Allenatore: Giampaolo.

GENOA (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Miretti, Vitinha; Pinamonti. A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Ekhator, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Kassa, Zanoli, Melegoni, Masini. Allenatore: Patrick Vieira.