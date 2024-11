LECCE, Cori dei tifosi: "Corvino è solo colpa tua"

FirenzeViola.it

Non è bastato un ottimo secondo tempo e il pareggio firmato Pierotti per placare la contestazione della Curva Nord allo stadio Via del Mare di Lecce. Subito dopo il triplice fischio della sfida contro l'Empoli finita 1-1, la squadra giallorossa è stata pesantemente fischiata dai tifosi e poi, quando s'è recata sotto la Curva, è stata cacciata in malo modo. "Noi qua sotto non vi vogliamo", il coro partito dal cuore del tifo leccese.

Ma non è finita qui. Appena la squadra s'è allontanata, sono partiti i cori rivolti ai vertici del club e in particolar modo a Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce: "Corvino è solo colpa tua. Vattene da Lecce". La squadra giallorossa dopo questo pareggio ha momentaneamente lasciato l'ultimo posto in classifica, ma i tifosi in questo momento credono molto poco alla salvezza e mentre le squadre uscivano dal campo hanno fatto partire un altro coro: "E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato".