Lazio, Sarri recupera Danilo Cataldi per la sfida contro il Bologna
(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La Lazio che sfida il Bologna ritrova Danilo Cataldi. Il centrocampista, fermatosi nell'intervallo della sfida al Lecce dello scorso 23 novembre per un problema al polpaccio, è infatti stato inserito dal tecnico Maurizio Sarri nell'elenco dei convocati per il match contro la squadra di Italiano. Un ritorno, quello del mediano, che rappresenta una ulteriore buona notizia dopo il recupero di Castellanos, pronto a partire titolare anche contro il Bologna, e quello di Cancellieri, tornato in campo nel finale di partita contro il Milan in Coppa Italia. Rimane ancora ai box, invece, Rovella che non si rivedrà in campo prima del 2026. (ANSA).
