LAZIO, Milinkovic-Savic in gruppo: l'undici anti-viola

Ultime da casa Lazio. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it in occasione del penultimo allenamento dei biancocelesti prima della partenza per Firenze, a Formello si è rivisto Milinkovic-Savic a lavoro col gruppo; scongiurata quindi una sua assenza nella gara di sabato, mentre ancora incerta la presenza di Caicedo (ancora a lavoro a parte rispetto agli altri a causa di una fascite plantare) ed Escalante, che da poco a ripeso a correre. Da valutare Luiz Felipe: il brasiliano anche oggi, per il secondo giorno di fila, ha completato la sessione ed il problema alla caviglia sembra essere risolto, con come conseguenza un possibile ritorno nell'elenco dei convocati per la trasferta del Franchi.

Per il match contro la Fiorentina il tecnico Simone Inzaghi ritrova Acerbi, al rientro dalla squalifica, ma non potrà contare su Fares, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. A sinistra sarà quindi confermato Lulic, con Marusic che potrebbe essere nuovamente arretrato sulla linea a tre di difesa. Tra i pali favorito ancora Reina, con Inzaghi che va verso la conferma di dieci/undicesimi della squadra che ha battuto domenica il Genoa: detto del rientro di Acerbi, Lazzari dovrebbe occupare la corsia destra, Leiva il ruolo di regista con accanto Milinkovic e Luis Alberto; davanti confermata la coppia Correa-Immobile, la più in forma in questo ultimo spezzone di campionato.