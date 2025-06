Lazio, Lotito: "Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. Più che comprare abbiamo degli esuberi"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero che il quotidiano romano ha pubblicato nella sua edizione odierna. Il patron dei biancocelesti ha toccato vari temi, dal mercato al nuovo tecnico Maurizio Sarri: "Non c'è alcun bisogno di comprare in questo momento. Piuttosto il problema è contrario, dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi.

Parliamo di 28 giocatori di movimento per una competizione più la Coppa Italia. Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. Valuterà tutta la rosa in ritiro, se poi non gli piacerà qualcuno allora verrà venduto e sarà preso il sostituto".