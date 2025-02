Lazio, brutte notizie per Baroni: Castellanos out per almeno un mese

vedi letture

Brutte notizie per la Lazio, che dovrà fare a meno di Valentin 'El Taty' Castellanos per almeno un mese. L'attaccante argentino, uscito malconcio dal big match contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A, rientrerà solo dopo la sosta per le Nazionali di marzo. Questo il comunicato ufficiale del club capitolino dopo gli esami effettuati nel pomeriggio: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Marco Baroni, chiamato a trovare soluzioni per l’assenza di Castellanos, ha già pronta la soluzione in casa: si tratta di Pedro, pronto ad essere utilizzato come falso nueve, ruolo già in passato. "Sa adattarsi bene, mi piacciono i giocatori che non danno punti di riferimento", ha spiegato il tecnico nel post-partita di sabato, lasciando intendere che il 37enne potrebbe essere la scelta giusta contro il Venezia.