LAXALT, No al Fenerbahce. Il Milan vuole 15 mln

Due settimane decisive per il futuro di Diego Laxalt, laterale sinistro in uscita dal Milan. Per il calciatore uruguagio diversi sondaggi: dall'Atalanta, alla Fiorentina, passando per Betis Siviglia, Zenit e Olympique Marsiglia. Sondaggi che però, al momento, si scontrano con le richieste del Milan, che valuta solo offerte da 15 milioni di euro e al momento non prende in considerazione offerte diverse dalla cessione a titolo definitivo. Per quanto riguarda l'interessamento del Fenerbahce, per il giocatore il club turco non è tra le priorità. A riportarlo è TMW.