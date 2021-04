LAUDISA, Vlahovic faccia come Haaland. Gattuso...

Carlo Laudisa, noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, poco fa ha fatto il punto sui temi caldi in casa Fiorentina, ovvero il rinnovo di Vlahovic e il futuro della panchina viola: "Vlahovic ha gli occhi addosso di tutta Europa, ma non escluderei anche un suo futuro in Italia con altre squadre; il Milan potrebbe puntare su di lui, la Fiorentina deve tutelarsi rinnovando, per non rischiare di fare come con Chiesa e perderlo all'ultimo. Non escludo neanche che il calciatore, per maturare ulteriormente, non decida di fare un altro anno a Firenze, un po' come ha fatto Erling Haaland anno scorso, quando di fronte alle offerte di grandi club come Juve e United ha deciso di fare una tappa intermedia a Dortmund".

E su Gennaro Gattuso, accostato insistentemente alla panchina viola: "Gattuso ha ottime credenziali per essere il prossimo allenatore della Fiorentina: sta facendo bene col Napoli ma non rimarrà lì e credo sia interessato ad un futuro a Firenze. Occhio però al nome di Simone Inzaghi, finchè non firma il rinnovo non è detto che rimanga alla Lazio..."