LANNA, Davanti solo Vlahovic non basta. La Samp...

Marco Lanna, ex giocatore della Samp, ha parlato così in vista della sfida di domenica tra blucerchiati e Fiorentina: "La permanenza di Ranieri in panchina ha giovato. La Samp ha una buona rosa, che permette anche tante soluzioni. Il reparto offensivo con l'arrivo di Torregrossa si è completato. Può mancare qualcosa sulla fascia sinistra. In tutti i ruoli mediamente ha delle buone doppie soluzione. Sta facendo un bel campionato ma deve stare attenta. Le altre si stanno riprendendo. La Fiorentina non ha una squadra che rispecchia la posizione in classifica".

Difficoltà viola: "La partenza di Chiesa è stata un colpo duro. Callejon non sta rispettando le aspettative. Davanti il solo Vlahovic non basta. Ribery sta mancando, quando è in campo si vede e si sente. Credo che il reparto avanzato sia il più debole. Vlahovic non può fare reparto da solo".

Su Quagliarella: "Quagliarella è un attaccante pericolosissimo. Anche lui aveva sulle spalle tutto il reparto offensivo. Forse anche per questo ha trovato un po' di difficoltà data anche l'età, avere qualcuno ora che corre anche per lui lo aiuta sicuramente. E' un giocatore che va supportato".