LAFONT, Al Nantes per il progetto. La Viola...

Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina e nuovo acquisto del Nantes ha parlato quest'oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione. Ecco cosa ha detto: "La trattativa è successa tutta molto velocemente. Quando ho parlato con la dirigenza del Nantes, tra cui il presidente, mi hanno proposto un progetto che mi piaceva molto, un progetto ambizioso. È questo ciò che mi ha convinto a scegliere questa società. Cosa ho provato al momento della firma? Ero molto fiero di poter venire qui, di unirmi a questa famiglia. Tutti sanno l`importanza di questo club che ha uno dei palmares piú grandi del calcio francese. Come mi sto integrando? Sta andando tutto molto bene ed è stato fatto abbastanza naturalmente. Ci sono dei bravi ragazzi nel gruppo. Sono stato fortunato ad essere stato con alcuni giocatori come Thomas Basila, Elie Youan, Imran Louza o Wesley Mustache nelle giovanili della Francia perché questo mi ha facilitato. Cosa mi hanno fatto fare appena arrivato? Come ovunque, dovevo presentarmi cantando una canzone e ho scelto un pezzo di Niska e Booba (ride, ndr). La Fiorentina? È stata una buona decisione per me andare in Italia, ho fatto molta esperienza in un club molto buono come La Fiorentina. È una lega diversa ma ho imparato molto e ho fatto molti progressi. Venire qua è stata una scelta personale. Volevo anche tornare in Francia perché non mi sentivo a mio agio in Italia. I miei obiettivi? Sono venuto qui per giocare, per dare il meglio e per aiutare il team il più possibile a raggiungere gli obiettivi prefissati. So che ci sarà aspettativa intorno a me, ma non è un problema. So cosa posso fare e lavorerò bene. Spero che faremo meglio della scorsa stagione, daremo il massimo per fare una buona annata. Questa è la cosa più importante".