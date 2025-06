La Roma pensa a Gudmundsson, l'islandese andrebbe volentieri in giallorosso

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla dell'interessamento della Roma per Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano i giallorossi, dopo il no della Fiorentina al riscatto per 17 milioni, stanno pensando anche all'islandese per rafforzare il suo reparto offensivo. La Roma però sarebbe disposta a puntare su Gudmundsson soltanto in prestito con obbligo di riscatto determinato a condizioni sportive e non solo. Da parte del giocatore, l'islandese sarebbe sarebbe ben felice di approdare in giallorosso per giocare con regolarità.