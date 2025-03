La Fiorentina dà la carica pre Juventus sui social: "Non è mai una partita come le altre"

Alle ore 18 andrà in scena la sentitissima sfida del Franchi tra la Fiorentina e la Juventus. Una partita che lato viola porta con sé sempre un certo carico di aspettative e di agonismo pre-partita, soprattutto nei giorni dell'avvicinamento al fischio d'inizio. E sui suoi canali social la Fiorentina stessa ha voluto sottolineare l'importanza dell'imminente evento: "Non è mai una partita come le altre", scrive la società toscana in maglia viola nel consueto post che ricorda a tutti i follower come oggi sia giorno di partita.